Terkinler çetesine operasyon: Çete lideri ve oğulları gözaltında

İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ve kamuoyunda Terkinler çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik, 29 Eylül 2023’te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 16’sı tutuklandı.



Şüphelilerin, 6 milyar lira değerinde menkul ve gayrimenkule el konularak kayyum atandı.



17 Aralık 2024’te aralarında çete lideri N.T. ve 3 oğlu tahliye edildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Bu kapsamda çete lideri N.T. ve oğullarının cezaevinden tahliye edildikten sonra, kayyım atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerini, şiddet ve cebir kullanarak haksız yere kiracılardan istedikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi.