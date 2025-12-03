Terliğini kurtarmak istemişti, küçük Ahmet'ten acı haber geldi

Cizre Köprüsü yakınlarında iki arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri’nin kıyısına giden Ahmet Erçil’in terliği suya düştü.

Terliğini almak için eğilen Erçil, dengesini kaybedip nehre düştü. Akıntıya kapılan küçük çocuğu, kurtarmak için suya giren bir vatandaşın çabası sonuçsuz kaldı.

HEM SU ALTINDA HEM SU ÜSTÜNDE ARAMA

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi’ne bağlı dalgıç ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler hem su altında balık adamlarla hem de botlarla su yüzeyinde arama yaptı.

ACI HABER

Ekiplerin çalışmasıyla, sabah saatlerinde Ahmet Erçil’in cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan Erçil’in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.