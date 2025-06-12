Terlik hırsızlığı çalışanları işinden etti

Kocaeli'de beyaz eşya alan vatandaşın evine kurulum ve teslimat için gelen servis çalışanlarından biri, işlem tamamlandıktan sonra binadan ayrılırken terlik çaldı.

Terliği, mesai arkadaşının tuttuğu çöp poşetlerinin arasına gizleyen çalışan, hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından 2 çalışan işten çıkarıldı. Servisin, çalışanlar hakkında dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.