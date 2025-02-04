Termal cihazlarla aranan AVM hırsızı 3 gün sonra kaçmaya çalışırken yakalandı

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde üç gün önce hırsızlık olayı yaşandı.



Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı.



3 KİLO ALTIN VE 100 BİN LİRA ÇALDI



Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi.



Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen şüpheli bulunamadı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KÖPEKLE ARAMA



Havalandırma boşluğundan sesler gelmesi üzerine şüphelinin hala alışveriş merkezinde saklanabileceği ihtimalini değerlendiren polis, boşluklarda ve mağazaların arasındaki vatandaşların kullanmadığı koridorlarda geniş kapsamlı arama yaptı.



Destek istenen AFAD ekipleri de termal cihazlarla tarama yaptı ama bir ize ulaşılamadı.



Gece saatlerinde ise arama-kurtarma köpeğiyle çalışma yapıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, diğer yandan çevredeki yüzlerce güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.



Müşteri giriş-çıkışlarının devam ettiği alışveriş merkezinde bazı kişilerin tavandan ses duyması üzerine asma tavanın sökülüp merdiven dayanarak görevliler tarafından arama yapıldı.