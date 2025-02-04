Termal cihazlarla aranan AVM hırsızı 3 gün sonra kaçmaya çalışırken yakalandı

Adana'da üç gün önce kapalı olan alışveriş merkezindeki bir kuyumcu dükkanından 3 kilo altın ile 100 bin lira çalan hırsız saklandığı yerden çıkıp kaçmaya çalışınca yakalandı. Şüpheliyi yakalamaka için bütün çıkışları kapatan polis ve arama kurtarma ekipleri, havalandırma boşluklarında termal cihazlar ve arama-kurtarma köpeğiyle arama yapmıştı.

Termal cihazlarla aranan AVM hırsızı 3 gün sonra kaçmaya çalışırken yakalandı

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde üç gün önce olayı yaşandı.

Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü. Olay yerine ekipleri sevk edildi.

Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı.

Termal cihazlarla aranan AVM hırsızı 3 gün sonra kaçmaya çalışırken yakalandı - 1

3 KİLO ALTIN VE 100 BİN LİRA ÇALDI

Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi.

Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen şüpheli bulunamadı. 

Termal cihazlarla aranan AVM hırsızı 3 gün sonra kaçmaya çalışırken yakalandı - 2

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KÖPEKLE ARAMA

Havalandırma boşluğundan sesler gelmesi üzerine şüphelinin hala alışveriş merkezinde saklanabileceği ihtimalini değerlendiren , boşluklarda ve mağazaların arasındaki vatandaşların kullanmadığı koridorlarda geniş kapsamlı arama yaptı.

Destek istenen AFAD ekipleri de termal cihazlarla tarama yaptı ama bir ize ulaşılamadı.

Gece saatlerinde ise arama-kurtarma köpeğiyle çalışma yapıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, diğer yandan çevredeki yüzlerce güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

Müşteri giriş-çıkışlarının devam ettiği alışveriş merkezinde bazı kişilerin tavandan ses duyması üzerine asma tavanın sökülüp merdiven dayanarak görevliler tarafından arama yapıldı.

Termal cihazlarla aranan AVM hırsızı 3 gün sonra kaçmaya çalışırken yakalandı - 3

HAVALANDIRMADAN KAÇARKEN YAKALANDI

Arama çalışmalarının son gününde tüm giriş ve çıkışları kapatan polis, bağlantılı yollarda da önlem aldı. AFAD ekiplerinin teknik destek verdiği çalışmalarda ekipler, iş yeri krokisinin incelenmesinin ardından havalandırmaya girerek arama yaptı.

Hareket etmekte zorlanan şüpheli havalandırma boşluğundan zemin kattaki bir iş yerine atladı. İş yerinin kapısından koşarak çıkan zanlı kaçmak istediği sırada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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