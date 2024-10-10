Termal otelde şüpheli ölüm
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde termal otelde kalan bir kişi odasında ölü bulundu. Ali Aktaş’tan haber alamayan arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine girilen odada hareketsiz bulunan adamın, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kişi kaldığı termal otelde ölü bulundu.
Karahayıt Mahallesi’ndeki termal otele giden Ali Aktaş’tan (34) haber alamayan arkadaşları durumu otel yetkililerine bildirdi.
Odaya giren çalışanlar Aktaş’ı hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aktaş’ın öldüğünü belirledi.
Aktaş’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
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