Termal otelde şüpheli ölüm

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kişi kaldığı termal otelde ölü bulundu.



Karahayıt Mahallesi’ndeki termal otele giden Ali Aktaş’tan (34) haber alamayan arkadaşları durumu otel yetkililerine bildirdi.



Odaya giren çalışanlar Aktaş’ı hareketsiz halde buldu.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aktaş’ın öldüğünü belirledi.



Aktaş’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.​​​