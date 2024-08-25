Meteoroloji ve AFAD’ın Samsun için turuncu kodlu uyarısının ardından beklenen kuvvetli yağış etkili oldu.



Terme ve Salıpazarı ilçelerinde de gece saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar aralıklarla etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonrası Terme Çayı taşma noktasına geldi.



Vatandaşlar özellikle Temmuz ve Eylül aylarındaki şiddetli yağışlar sonrasında taşan Terme Çayı çevresinde yükselen su seviyesini tedirginlikle izledi.



Sağanak yağış sonrası bazı bölgelerdeki tarım arazileri sular altında kalırken, esnaflar ise işyerlerinde su taşkınına nöbet tuttu.