Terme Çayı taşma noktasına geldi

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Terme Çayı taşma noktasına geldi.

Terme Çayı taşma noktasına geldi

Meteoroloji ve AFAD’ın için turuncu kodlu uyarısının ardından beklenen kuvvetli yağış etkili oldu.

Terme ve Salıpazarı ilçelerinde de gece saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar aralıklarla etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonrası Terme Çayı taşma noktasına geldi.

Vatandaşlar özellikle Temmuz ve Eylül aylarındaki şiddetli yağışlar sonrasında taşan Terme Çayı çevresinde yükselen su seviyesini tedirginlikle izledi.

Sağanak yağış sonrası bazı bölgelerdeki tarım arazileri sular altında kalırken, esnaflar ise işyerlerinde su taşkınına nöbet tuttu.

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Ahlat nerede, hangi ilde? Kabine toplantısının yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi?

Ahlat nerede, hangi ilde? Kabine toplantısının yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi?

Çanakkale'de sürüklenen bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de sürüklenen bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Malatya'da 3 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Malatya'da 3 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye tamamen geride kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye tamamen geride kaldı

Kucağında çocukla araç kullanan sürücüye ceza

Kucağında çocukla araç kullanan sürücüye ceza

Hatay'da örtü yangını

Hatay'da örtü yangını

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...