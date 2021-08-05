Termik santral nedir, ne işe yarar?

Kısaca güç santrali olarak adlandırılabilecek olan termik santral çeşitli enerji üretimlerinde kullanılıyor. Bunların en başında ise elektrik ve ısı üretimi geliyor.

TERMİK SANTRAL NEDİR?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralidir. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır.

Bir termik santralda üretilen elektrik enerjisinin maliyeti; yakıt maliyeti, tesisin kurulum masrafları, işçi maliyetleri, bakım, hammadde girişi ve atık maliyetlerinin toplamıdır.

TERMİK SANTRALLER NE İŞE YARAR?



Kömürle çalışan termik santraller, kömürde bulunan kimyasal enerjinin, elektrik enerjisine çevrilmesini sağlar.

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ NE ZAMAN KURULDU?

Muğla'nın en büyük, Türkiye'nin ise 30. elektrik santrali olan Kemerköy Termik Santrali, 1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.

Santral, 1050 Megawatt kurulu gücü ile tek başına Türkiye’nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2’sini karşılamaktadır.