Termik santrallere filtre ertelemesine Erdoğan'dan veto

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa tasarısını veto etti.

Açıklama AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçen haftayı yoğun bir gündemle geçirdik. En önemlisi CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına atılan bir iftiraydı. Önce yalan haberi yapanlar bu haberin arkasından çekildi.Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır. Cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüşecek. Şimdiye kadar NATO misyonlarına en güçlü katılımı gerçekleştirdik. NATO müttefiklerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. NATO müttefiklerimizin PYD/PKK örgütüne destek vermesi altı çizilecek bir husustur. NATO dayanışması asla tek taraf olamaz. Çİfte standardın başını çeken liderlerin başında Macron geliyor. Terör örgütü yöneticilerini de en fazla ziyaret eden Macron olmuştur. Fransa NATO'ya ne katkıda bulunuyor bilmiyoruz. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyerek akla mantığa sığmayan bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyor. Türkiye Avrupa'nın güvenliğini sağlıyor. Sizin Mali'de ne işiniz var? Önce bu soruya anlamlı bir cevap vermeli."

