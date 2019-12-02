Termik santrallere filtre ertelemesine Erdoğan'dan veto (AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa tasarısını veto etti.

Açıklama AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir" dedi.

Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk vetosu olduğunu söyleyen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız insan sağlığı ve çevre konusundaki hassasiyetin anayasal görev olduğunu ifade ediyor. Bu herkesin görevidir. Cumhurbaşkanımız enerji konusunun çevrenin önüne geçmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız incelenen kanunun 50'nci maddesinin yeniden incelenmesini istemiştir. Bu düzenlemeyi uygun bulmamıştır" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Geçen haftayı yoğun bir gündemle geçirdik. En önemlisi CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına atılan bir iftiraydı. Önce yalan haberi yapanlar bu haberin arkasından çekildi. Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır. Cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor.

FRANSA'YA NATO ELEŞTİRİSİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüşecek. Şimdiye kadar NATO misyonlarına en güçlü katılımı gerçekleştirdik. NATO müttefiklerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. NATO müttefiklerimizin PYD/PKK örgütüne destek vermesi altı çizilecek bir husustur. NATO dayanışması asla tek taraf olamaz. Çİfte standardın başını çeken liderlerin başında Macron geliyor.

Terör örgütü yöneticilerini de en fazla ziyaret eden Macron olmuştur. Fransa NATO'ya ne katkıda bulunuyor bilmiyoruz. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyerek akla mantığa sığmayan bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyor. Türkiye'nin Suriye'de ne işi olduğu bellidir, terörle mücadele ediyoruz. Türkiye Avrupa'nın güvenliğini sağlıyor. Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDAKİ ANLAŞMA

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatla tarihi bir adım atıldı. Doğu Akdeniz'de yeni bir aşamaya geçildi.Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddüt yok.

"YUNAN TEZLERİ MISIR'IN DA ALEYHİNE"

Mısır Türkiye karşıtı olmak için Yunan tezleriyle hareket ediyor. Bu teze verdiği destek yüzünden 40 bin kilometre alanı kaybetmiştir. Yunan tezleri Mısır halkının da aleyhinedir.

(CHP'li Erdoğdu'nun 'anayasa yok' açıklaması) Bir siyasetçi Türkiye'nin anayasası yok diyorsa kendi meşruiyetini ortadan kaldırmış oluyor. Bazı sözler vardır siyasi olarak söylenmez. Türkiye'nin bir anayasası vardır ama her zaman eleştirilmiştir. Anayasalar vatandaşın siyasi mutabakatını yansıtan hukuki belgelerdir. Zamanla çeşitli değişiklikler yapılabilir. Anayasa değişikliği referanduma gitmiş ve kabul edilmiştir. Birisi Türkiye'nin anayasası yok diyorsa kendi partisinin siyasi meşruiyeti olmadığını söylüyordur.

(CHP'li belediyelerin kamu bankalarından kredi alamadığı iddiası) Bankaların kendi işleyişi, özerk bir işleyiş. Bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. CHP'li belediyelere verilmiyor iddiası söyleyenlerin iddiası. Geçmişteki borçlarını ödemişler mi yeniden ödeyebilecekler mi? Talep edilen şu oluyor, biz çeşitli projeleri konuşurken AK Partili Belediye Meclisi üyeleri bize müdahale etmesin... Böyle toptancı bir şey var mıdır, kolay bir argüman. Bizim belediyelerimizin de çok sayıda talebi yerine gelmiyor.

(Bakan Soylu'nun Adil Öksüz açıklaması) Tabii ki yer söyleyemeyiz. Bir değerlendirmede bulunamayız. FETÖ ile mücadelede bir boşluk yok. Hepsinin iade edilmesine çalışıyoruz. Bu örgüt tamamen bitene kadar sürecek. Bir devlet bilgisi olarak paylaşılması doğru olmaz.

(Macron'un açıklamaları) İttifakın bir üyesinin bu şekilde konuşması son derece yanlış. Macron Türkiye'ye karşı aşırı ifadeler kullandı. Hem Barış Pınarı Harekatı'nı yapıp hem NATO'dan destek isteyemez diyor. Terörle mücadelenin güçlü olduğu dönemde bu söz zaaftır. Fransa'nın bu bencillikten kurtulması lazım. Dünyanın her yerinde tek tarflı operasyon yapıyorlar. İnsan haklarından bahsediyorlar eleştiri yaptıkları ülkelere en çok silah satan ülke oluyorlar.

(Şehir Üniversitesi tartışmaları) Şehir Üniversitesiyle ilgili tartışma gündem oldu. Yönetim kurulundan çok açıklama yapıldı. Biz bu meseleye girmedik. Gelinen noktada tamamen teknik olan bu sürecin siyasi bir öç olarak değerlendirilmesi sonucunda bizim de bir şey söylememiz gerekti. İlgili kurumlar gerekli açıklamaları yaptı. Bu üniversitenin ilmi birikiminin heba edilmesi gibi bir durum yoktur. Öğrencilerin de eğitim öğretim haklarının devam etmesinin ertelenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Öğre"nci ve hocaların mağdur olması gibi bir şey söz konusu değildir.

Bir üniversite meselesinin bu şekilde siyasallaşmasından da fevkalade muzdaribiz. Bu kadar üniversite açmış Cumhurbaşkanımıza dönük olarak, hükümetlerimize, partimize dönük olarak kullanılan bu ifadeler tamamen yanlıştır, kınanması gereken ifadelerdir. Esasında burada kamu bir yük almaktadır. Yani üniversitenin yanlış yönetilmesinden doğan zaafı gidermek için borçları kapatmak, bu borçları devralarak bir yük almaktadır.



