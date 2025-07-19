Termometre 48 dereceyi gösterdi: Dışarı çıkan kavruldu!
Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Bugün kentte bir termometrenin 48 dereceyi gösterdiği görüldü.
Diyarbakır'da yaz sıcağı vatandaşları kavuruyor.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte bazı termometreler 48 dereceyi gösterdi.
Kentte park ve bahçeler boş kalırken, sıcaktan bunalan çocuklar, Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna akın etti.
Havuza arkadaşlarıyla gelen Ahmet Rufai Ağar, "Diyarbakır cehennem olmuş. Valla biz de buraya geldik. " dedi.
Meteoroloji yetkilileri, 25 Temmuz'a kadar sürecek sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı bulunanları, yaşlıları ve çocukları uyardı.
Yetkililer, risk altındaki kişilerin saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarıya çıkmamaları yönünde ikazda bulundu.
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