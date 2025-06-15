Termometreler 35 dereceyi gösterdi, Antalya'da LGS'den çıkanlar denize koştu

HAFTA SONU İÇİN ANTALYA'YA GELDİLER



Hafta sonunu değerlendirmek için arkadaşları ile birlikte Isparta'dan Antalya'ya geldiklerini söyleyen Nurcan Çartı, "Arkadaşlarımızla birlikte bir günlüğüne Isparta'dan tatile geldik. Gayet büyük bir hareketlilik var, büyük bir coşku var denizde. Ama çok fazlada sıcaklık var, aşırı derecede yakıyor insanı. Günümüz güzel geçti, arkadaşlarımızla birlikte denize girdi." dedi.