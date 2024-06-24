Termometreler 35 dereceyi gösterdi! Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Erzincan’da hava sıcaklığında yaşanan artışın ardından, kentte yaşayanlar soluğu yeşil alanlarda aldı. Vatandaşlar, hem bunaltıcı sıcaktan korunmak hem de doğayla iç içe vakit geçirebilmek adına merkezde Bariş Manço Parkı ve Atatürk Parkına akın etti. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıp, piknik yaptı.



VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN ETTİ



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı vatandaşlar serinlemek ve ferahlamak için gölgelik olan parklara yoğun ilgi gösterdi.



Evde serinleme şansları olmayan aileler çocuklarını, yiyecek ve içeceklerini alarak park alanlarındaki gölgelerde serinlemeye çalışırken kimi vatandaşlarda çimlere uzanarak serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalarak parklarda serinlemek isteyen vatandaşlar, hava sıcaklıklarının aniden artış gösterdiğini belirterek, evlerinde duramayıp çoluk çocuk aileleriyle birlikte parklara geldiklerini ve gölge alanlarda serinlemeye çalıştıklarını belirtti.

HERKES GÖLGE ALANLARA YÖNELDİ



Serinlemek ve dinlenmek için parkları ve mesire alanlarını tercih eden vatandaşlar, güneşin etkisinden kaçmak için gölge alanlara yöneldi. Uzmanlar güneş çarpması riskine karşı vatandaşları sıcak havanın etkili olduğu 10.00 - 16.00 saatlerinde güneşe maruz kalmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.