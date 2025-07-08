Termometreler 36 dereceyi gösterdi: Sıcaktan bunalanlar sahile akın etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da sıcak hava uyarısı yapmaya devam ediyor. İstanbul'da termometreler bugün 36 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar Beşiktaş’ta denize girerek serinledi.



Kendilerini Boğazın serin sularına bırakan vatandaşlar, eğlenceli dakikalar geçirdi. Sıcaklık nedeniyle su ve dondurma tezgahlarında yoğunluk oluştu.



Bazı vatandaşlar ise sıcaktan korunmak amacıyla tercihini parklardan ve gölge alanlardan yana kullandı. Yaklaşık 3 ay önce deniz sezonunu Beşiktaş’ta açtığını belirten Gürcan Ertuğrul, ‘’Havalar çok sıcak devamlı olarak denize giriyoruz. Böyle sıcak havalarda başka çıkar yolumuz yok. Herkesin sıcak havalarda özellikle güneşe dikkat etmesi lazım. Herkesin başında şapka bulundurmalı ve elinden suyu ihmal etmemesi lazım’’ diye konuştu.



Son olarak İstanbul’da bu hafta sonunda da sıcaklıkların artarak etkisini göstermesi bekleniyor.