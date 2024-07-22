Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Sıcaktan bunalanlar ise parklar ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştılar.

Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlara sığındılar.

Parklara akın eden vatandaşların kimi banklarda oturmayı, kimileri de gölgeliklerde uyumayı tercih etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan termometre saat 16.00 itibarıyla 41 dereceyi gösterdi. İnsanlar giysileriyle başlarını örterek güneşten korunmaya çalıştı.

Sıcak hava nedeniyle su satışları ise ciddi oranda arttı.