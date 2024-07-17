Termometreler 41 dereceyi gösterdi: Yarın daha da sıcak olacak!

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklığını yaşamı olumsuz etkilerken Edirne'de sıcaklık 41 derece ölçüldü. Yarının daha da sıcak geçeceği bildirilirken cuma günü sağanak beklendiği açıklandı.

Termometreler 41 dereceyi gösterdi: Yarın daha da sıcak olacak!

Edirne'de hava sıcaklığı öğle saatlerinden itibaren bunaltıcı boyuta ulaştı.

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte zorunlu olmadıkça vatandaşlar dışarı çıkmadı, dışarda olanlar ise gölge alanları tercih etti.

Kent sakinleri, park ve bahçelerde ağaç altları ile nehir kenarlarındaki tesislerde vakit geçirdi.

Yarının da aşırı sıcak geçeceği ilde cuma günü aralıklarla sağanak bekleniyor.

Termometreler 41 dereceyi gösterdi: Yarın daha da sıcak olacak! - 1

Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 39 dereceye ulaştı.

Sıcak hava nedeniyle, dışarıda olan vatandaşlar gölgelik alanları tercih ediyor.

Birçok kişi park ve bahçe gibi ağaçlık alanlarda vakit geçirirken, bazıları ise suyla el ve yüzlerini yıkayıp serinlemeye çalıştı. Sıcak havadan bunalan çocuklar da kentteki süs havuzlarına girdi.

Kent sakinlerinden Tamer Çegal, hava sıcaklığının bunaltıcı seviyeye ulaştığını belirtti.

Sürekli su ile serinlemeye çalıştığını ifade eden Çegal, "Hava çok sıcak, sürekli elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Yağmur yağmıyor, biraz yağsa herkes serinleyecek. Gölgede durmaya özen gösteriyorum." diye konuştu.

Tekirdağ'da da sıcak hava ve nem vatandaşları bunalttı.

Hava sıcaklığının 34 derece olduğu Tekirdağ'da sıklıkla kullanılan caddelerin tenhalaştığı görüldü.

Dışarıya çıkanlar gölgelik alanlarda vakit geçirdi, çocuklar da denizde yüzerek serinlemeye çalıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Tatil merkezlerinde domuz tehlikesi

TÜRKİYE HABERLERİ

Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...