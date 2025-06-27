Termometreler 42 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre hafta sonuna kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Ankara 34, İstanbul 33, İzmir 39, Muğla 40, Antalya 41, Diyarbakır 42 dereceleri görecek.

Uzmanlar kronik hastalığı olanlar, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kapalı alanlardan çıkmaması uyarısı yaptı.

