Termometreler 50 dereceyi gördü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 45 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 46,6 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 48,1, Silopi ilçesinde 47,1, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 47,4, Kızıltepe ilçesinde ise 47,2 olarak ölçüldü.



Sıcaklığın bugün Diyarbakır'ın Bismil ile Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 46, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 45, Kızıltepe ilçesinde ise 46 derece olması bekleniyor.



Bölgede sıcaklığın yüksek seyrettiği kent merkezleri ve ilçelerde özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokakların boş kaldığı görülürken, dışarıya çıkan vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.



DİYARBAKIR



Kentte vatandaşlar sıcaktan korunmak için gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.



Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ve gençler de merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzunu dolduruyor.



Tehlikeli olmasına rağmen bazıları süs havuzuna atlarken, bazı çocuklar ve gençler de havuzda serinledikten sonra beton zemine uzanarak güneşleniyor.



Yusuf Saruhan (19), arkadaşlarıyla serinlemek için Anzele Parkı'ndaki havuza geldiklerini söyledi.



Havuzda yüzerken serinlediklerini anlatan Saruhan, "Diyarbakır'da sıcak hava bunaltıyor. Hava sıcak olduğunda biz de serinlemek için buraya geliyoruz." dedi.