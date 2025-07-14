Termometreler 50 dereceyi gördü
Kavurucu sıcaklar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni olumsuz etkilerken Mardin'in Yeşilli ilçe meydanında bulunan termometrede sıcaklık 50 dereceyi gösterdi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 45 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 46,6 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 48,1, Silopi ilçesinde 47,1, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 47,4, Kızıltepe ilçesinde ise 47,2 olarak ölçüldü.
Sıcaklığın bugün Diyarbakır'ın Bismil ile Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 46, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 45, Kızıltepe ilçesinde ise 46 derece olması bekleniyor.
Bölgede sıcaklığın yüksek seyrettiği kent merkezleri ve ilçelerde özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokakların boş kaldığı görülürken, dışarıya çıkan vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.
DİYARBAKIR
Kentte vatandaşlar sıcaktan korunmak için gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.
Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ve gençler de merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzunu dolduruyor.
Tehlikeli olmasına rağmen bazıları süs havuzuna atlarken, bazı çocuklar ve gençler de havuzda serinledikten sonra beton zemine uzanarak güneşleniyor.
Yusuf Saruhan (19), arkadaşlarıyla serinlemek için Anzele Parkı'ndaki havuza geldiklerini söyledi.
Havuzda yüzerken serinlediklerini anlatan Saruhan, "Diyarbakır'da sıcak hava bunaltıyor. Hava sıcak olduğunda biz de serinlemek için buraya geliyoruz." dedi.
MARDİN
Mardin'de de mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık etkisini sürdürüyor.
Bazı vatandaşlar, şapka takarak, başlarının üzerine attıkları bezlerle güneşten korunmaya çalışıyor.
Mardin'in Yeşilli ilçe meydanında bulunan termometrede sıcaklık 50 dereceyi gösterdi.
Vatandaşlardan Umut Karakaş, hissedilen sıcaklığın gün içerisinde çok daha arttığını söyledi.
Sıcak havanın bunaltıcı olduğunu belirten Karakaş, "Çok sıcak, güneşe çıkamıyoruz. Konuşurken bile zorluk çekiyoruz. Gölge yerleri tercih ediyoruz ama oraya da yansıyor sıcaklık. Daha önce bu kadar sıcaklık olmuyordu." ifadelerini kullandı.
Sıcaklığın yüksek seyrettiği Kızıltepe ilçesinde esnaf Diyar Erkan da sıcaklıktan çok etkilendiklerini anlattı.
Erkan, "Vatandaşlara su yetiştiremiyoruz. Sıcaktan, soğutucumuz bile suyu soğutmuyor. Pos cihazı bile çalışmıyor. Asfalt adeta erimek üzere. Limonata gibi içeceklerle vatandaşların serinlemesine yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu.
ŞIRNAK
Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde de öğle vakitlerinde cadde ve sokakların boş olduğu gözlenirken, Silopi'de bazı esnaf öğle saatlerinde kepenk kapatarak dinlenmeye çekiliyor.
Vatandaşlar gerekmedikçe dışarıya çıkmıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Yurt Haber
- Mardin Hava Durumu