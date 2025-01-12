Termometreler eksi 17'yi gösterdi: Dere ve göletler dondu!

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta soğuk hava etkili oldu. Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, dün gece bazı bölgelerde termometreler sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Kentin merkez ilçesine bağlı Kabaçayır köyünde çeşmeler ve dereler dondu, göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.



Ahırlarının su şebekeleri donan köy sakinleri, hayvanlarını sulayabilmek için buzla kaplı göletlere yöneldi. Köyde yaşayanlar, kürek ve kazmalarla kırdıkları buz tabakasının altından çıkan suyu kovalarla hayvanlarına taşıdı.



Köyde yaşayanlardan İsa Söylemez hava şartlarının yaşamı zorlaştırdığını belirterek, “Köyde sularımız dondu. Derelerden su taşımaya çalışıyoruz. Zor oluyor ama yapmaya çalışıyoruz” dedi.