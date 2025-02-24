Termometreler eksi 20'yi gösterdi! Erzincan'da kar ve sis etkili oluyor

Erzincan merkezde soğuk hava etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde sabah saatlerinde sis ve tipi hâkim oldu. Erzincan - Sivas karayolu Kızıldağ ve Sakaltutan Geçitlerinde sisten görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Kar ve tipinin de görüldüğü güzergâhta ağır tonajlı araçlar yavaş seyrederek yola devam ettiler. Kara yolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklı sürdürüyor.



Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava çok bulutlu, Ardahan, Bayburt ve çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek. Buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.



"BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI"



Bölgede dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.