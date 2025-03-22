Termometreler yine 25 dereceyi gösterecek (Bugün hava nasıl olacak?)

Bugün beş büyük kentte de güneş görülecek, rüzgarlar hafifliyor.

İstanbul 13, Ankara 10, İzmir 18, Bursa 14, Antalya 17 derece.

Pazar günü hava ortalama 4 derece daha ılık.



MARMARA



Marmara bölgesi güneşli. Bölgede rüzgar hafifledi, sıcaklık cumartesi 14-15.



Pazar ise 20 dereceye yakın olacak.



İÇ ANADOLU



İç Anadolu'da Sivas'ta hafif kar var. Bölgenin batısı güneşli, cumartesi hava soğuk. Eskişehir 10, Konya 9, Sivas ve Kayseri 4 derece.

Pazar günü ise sıcaklık 4- 5 derece daha yüksek olacak.



EGE



Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle hava ılık hissedilecek. Sonraki günlerde lodos var.

Manisa-Muğla-Denizli 17-18 derece. Afyonkarahisar ise 10 derece.



AKDENİZ



Akdeniz'de güneşli günler yeniden başlıyor. Adana 17, Hatay 16,. Kahramanmaraş 11, Isparta 13 derece. Yeni hafta yaz havasında geçecek.

KARADENİZ



Karadeniz'in batı ve orta kesimlerinde hava açıyor. Sabah sis ve don var. Ordu-Artvin boyunca olan kentlerde ise kar sürecek.

Zonguldak 12, Kastamonu 9, Samsun 10 ve Trabzon 9 derece.



DOĞU ANADOLU



Doğu Anadolu genelinde bir gün daha kar yağışı etkili. Erzurum -1, Malatya 6, Van 2 derece.



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Güneydoğu'da Mardin, Diyarbakır, Şırnak tarafında yağış ve yükseklerde kar var. Diyarbakır 10, Gaziantep 14 derece.