23. Sınır Tümen Komutanlığınca, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalarda bulunan terör örgü mensuplarına yönelik operasyonlar günlerdir sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Hakkari Çukurca'yı da kapsayan dev bir operasyon gerçekleştiriliyor.
Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Marinus, Kel Meme, Altın Kapı mevki, Kato Dağı ve Feraşin bölgesine eş zamanlı hava destekli operasyonlar başlatıldı.
Güvelik korucularında eşlik ettiği operasyonlara Sikorsky ve Atak tipi taarruz helikopterleri eşlik ediyor.
Sabah saat 05.00 sularında başlayan helikopter sevkiyatıyla, hakim bölgelere asker ve güvenlik korucusu sevk ediliyor.