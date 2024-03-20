Terör finansmanına 18 gözaltı

İzmir merkezli 8 ilde, terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye finansman desteği sağladıkları suçlamasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılan 25 şüphelinin yakalanması için MİT Başkanlığı desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir merkezli 8 ilde operasyon düzenledi.



Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.



Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

