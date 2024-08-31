Terör finansmanına darbe: Mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Terör finansmanına darbe: Mal varlıkları donduruldu

Bakanlıkça hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, PKK/KCK bağlantılı 14 gerçek kişi ile 1 tüzel kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı 20 gerçek kişi ile 18 tüzel kişinin ve MKP terör örgütü bağlantılı 5 gerçek kişinin 'deki mal varlıkları donduruldu.

Öte yandan, terörizmin finansmanı suçu iddiasıyla mal varlığı dondurulan Yunus Emre Sarban ve Sevda Vural'a yönelik hükümler, makul sebeplerin ortadan kalktığı gerekçesiyle kaldırıldı.

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