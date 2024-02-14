Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığı dondurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı, topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.

Söz konusu karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddesi gereğince alındı.