Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlığı donduruldu

Terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı ve topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.

Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığı dondurulması kararı ’de yayımlandı.

Karara göre PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı, topladığı tespit edilen 11 kişinin ’deki mal varlıkları donduruldu.

Söz konusu karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddesi gereğince alındı.

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