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Terör örgütü adına okul yakmak isteyen 1'i çocuk 2 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı

Türkiye

Ağrı'da PKK adına bir ortaokulu benzin dökerek yakmak istedikleri iddiasıyla yakalanan 1'i çocuk 2 kişi tutuklandı.

Ağrı'da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu'nu benzin dökerek yakma girişiminde bulunan 2 kişiyi takibe aldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kısa sürede kimliklerini belirledikleri zanlılardan Ö.B ile yaşı 18'den küçük olan M.A'yı yakaladı.

Genişletilen araştırma ve bu kişilerin sorgusu sonucu M.A. ile Ö.B'nin okul yakma girişiminin yanı sıra terör örgütü PKK adına lastik yakma ve bir başka okulun duvarına yazı yazma gibi eylemlere karıştıkları anlaşıldı.

Polislerce Ağrı Cumhuriyet savcılığına getirilen zanlılar, buradaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "Terör örgütü adına suç işledikleri" gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlıların yakmak istediği okuldaki yangının ise polisler ve çevredeki vatandaşlarca kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.

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