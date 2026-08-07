Terör örgütü DAEŞ'e 30 şehirde operasyon

Terör örgütü DAEŞ 'e yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 30 şehirde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları belirtildi.

Şüphelilerin aynı zamanda sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları da tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." denildi.