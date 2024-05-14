Terör örgütü DAEŞ'e 4 ilde operasyon: 56 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DAEŞ’e yönelik 4 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli’de belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.



Operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında terör örgütüne eleman temini için çalışan şüpheliler ile DAEŞ ve El Kaide terör örgütleri içinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler yer alıyor.