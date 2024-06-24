Terör örgütü DAEŞ’e 6 ilde operasyon: 31 şüpheli gözaltında

Terör örgütü DAEŞ’e 6 ilde operasyon düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu’da belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.
BOZDOĞAN-46 adı verilen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kesintisiz 365 gün operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.” ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Daeş
- Polis Adliye
- Gözaltı
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
- Terör