Terör örgütü DAEŞ’e 6 ilde operasyon: 31 şüpheli gözaltında

Terör örgütü DAEŞ’e 6 ilde operasyon düzenlendi.



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu’da belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.



BOZDOĞAN-46 adı verilen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.