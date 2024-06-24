Terör örgütü DAEŞ’e 6 ilde operasyon: 31 şüpheli gözaltında

Terör örgütü DAEŞ’e yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi. BOZDOĞAN-46 adı verilen operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DAEŞ’e 6 ilde operasyon: 31 şüpheli gözaltında

örgütü ’e 6 ilde operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu’da belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

BOZDOĞAN-46 adı verilen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DAEŞ’e 6 ilde operasyon: 31 şüpheli gözaltında - 1

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kesintisiz 365 gün operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.” ifadelerini kullandı.

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