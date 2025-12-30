Terör örgütü DAEŞ'e büyük operasyon. 357 gözaltı

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar sürüyor.

Yalova'da dün yaşanan çatışmada üç polisin şehit olmasının ardından bu sabah yeni baskınlar yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 şehirde yapılan operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonların, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da gerçekleştiği bilgisini veren Yerlikaya, teröre fırsat verilmeyeceğini vurguladı.

114 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kentteki operasyona ilişkin yapılan açıklamada, 114 adrese saat 01.00'de eş zamanlı baskın yapıldığı kaydedildi. Kentteki baskınlarda 127 şüpheli yakalandı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 41'inin Yalova saldırısı ile bağlantılı oldukları ve yılbaşı günü benzer bir saldırı gerçekleştirebileceklerinin değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada aynı zamanda terör örgütü adına illegal ders/sohbet etkinliği yapıp örgüte eleman kazandırmaya çalışan M.Y. isimli şüphelinin yakalandığı da ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin çatışma bölgeleriyle irtibatlı yabancı terörist olduğu belirtildi.

SİLAH, PALA VE KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'daki baskınlardan birinde ele geçirilen silah ve diğer malzemeler ise dikkat çekiciydi.

Operasyonda iki adet uzun namlu dürbün, dört adet havalı tüfek, bir adet havalı tabanca, dokuz adet fişek, bir adet kılıç, pala, kasatura, bıçak ele geçirildi.