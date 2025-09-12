Terör örgütü DAEŞ'e operasyon: 161 şüpheli gözaltında

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar sürüyor.

Son bir haftada; İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat'ta örgüt üyelerine yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

161 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu baskınlarda terör örgütü içinde faaliyet gösteren ve örgüte finansal kaynak sağladıkları belirlenen 161 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum." dedi.