Terör örgütü DAEŞ'e para gönderen sanığa 10 yıl hapis istemi

Adana'da terör örgütü DAEŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığın, 10 yıl hapsi istendi.

Cumhuriyet savcılığınca, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık S.S. için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede S.S.'nin, DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

MASAK RAPORU DA DOSYAYA GİRDİ

Sanığın, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan hakkında soruşturma yürütülen M.K. tarafından banka hesabına gönderilen 5 bin lirayı örgüt üyelerine ulaştırdığının Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuyla belirlendiği bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu, Suriye'deki örgüt üyelerini ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı, örgüte bilerek ve isteyerek fon sağladığı kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.S.'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.