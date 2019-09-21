Terör örgütü DAEŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen ve yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu 2 gün önce Buca ilçesindeki lüks bir rezidansta yakalanan ve terör örgütü DAEŞ'in infaz timi mensubu olduğu kaydedilen Muhammed Ramadan, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Terör örgütü DAEŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen Muhammed Ramadan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19 Eylül Perşembe günü Buca ilçesinde lüks bir rezidansta yakalanmış, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.
Zanlının, düzensiz göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı belirlenmişti.
Terör örgütü DAEŞ'in infaz timi mensubu tutuklandı
Anadolu AjansıTürkiye
Türkiye'ye yasadışı yollarla giren ve İzmir'de yakalanan DAEŞ infazcısı Muhammed Ramadan tutuklandı.
Terör örgütü DAEŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen ve yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.