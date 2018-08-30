54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan U.B.'yi yakaladı.

Yapılan incelemede terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.