54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan U.B.'yi yakaladı.
Yapılan incelemede terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi Edirne'de yakalandı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan U.B.'yi yakaladı.