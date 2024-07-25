Mersin’de terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 kişi tutuklandı.



Açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, “Mersin’de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.” dedi.



Bakan Tunç, milli birlik ve beraberliği hedef alan hiçbir girişime izin verilmeyeceğini vurguladı.