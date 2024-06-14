Terör örgütü ile bağlantılı 3 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DAEŞ terör örgütü ile iltisaklı olarak finansman ve lojistik faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen 3 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
Söz konusu karar, yürütülen ortak çalışmaların neticesinde Amerika Birleşik Devletleri ile eş zamanlı olarak alındı.
Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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