Terör örgütü ile bağlantılı 3 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

DAEŞ terör örgütü ile iltisaklı olarak finansman ve lojistik faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen 3 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Terör örgütü ile bağlantılı 3 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, örgütü ile iltisaklı olarak finansman ve faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen 3 kişinin 'deki mal varlıkları donduruldu.

Söz konusu karar, yürütülen ortak çalışmaların neticesinde Amerika Birleşik Devletleri ile eş zamanlı olarak alındı.

Karar, 'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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