Terör örgütü PKK fesih kararını açıkladı: Silahlar bırakıldı

Terör örgütü PKK , silahları bıraktığını açıkladı. Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, dün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre; terör örgütünün kongreye ilişkin sonuç bildirgesinde, "Kongre, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." denildi. Bildirgede, "Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi" çağrısında bulunuldu. Aynı metinde, "Herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fesih açıklaması ile PKK 'nın kurucuları arasında yer alan iki ismin, öldürüldüğü teyit edilmiş oldu. Ali Haydar kaytan'ın 3 Temmuz 2018'de, Rıza Altun'un da 25 Eylül 2019'da öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada yer alan bir çağrı da dikkat çekti. "Uluslararası güçleri, demokratik çözüme engel olmamaya ve sürece yapıcı katkılarını sunmaya davet ediyoruz." denildi.

Bu çağrının ardından PKK kongresini topladığını duyurmuştu. İki farklı alanda yapıldığı belirtilen kongrenin tam yeri, Öcalan'ın mesajının nasıl iletildiği konularında net bir açıklama yapılmamıştı. Yapılan ilk açıklamada Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi önemde kararlar alındığı söylenmişti.

AHMET TÜRK'Ü ARADI



Geçen hafta yaşanan gelişmeler üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı heyetinde de yer alan DEM Partili Ahmet Türk'ü telefonla aramıştı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Türk, "Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum." demişti.

Süreçte en büyük rolün Bahçeli'ye ait olduğunu da belirten Türk, "Çağrı yapması önemli bir riskti ama Türkiye'nin geleceği için bu riski aldı. Aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına önemli bir katkı sundu." diye konuşmuştu.

CELAL ADAN: KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Sürece ilişkin MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan da sosyal medyadan değerlendirmelerde bulunmuştu.

Açıklamada, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun." denilmişti.