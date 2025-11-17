Terör örgütü PKK, Zap'tan çekildi

Bu bölgeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geniş çaplı operasyonları sürdürdüğü alanları da kapsıyor.

Pençe serisi operasyonlarda, bölgedeki yüzlerce mağara ve barınma noktası hedef alındı. Pençe serisi operasyonlarda, genel hatlarıyla, önce Hakurk bölgesi hedeflendi. 2019 yılı Temmuz ayındaki Pençe-2 operasyonuyla, toplam 433 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, Pençe-3 operasyonu, Sinat-Haftanin bölgesinde yürütüldü.

Örgütün tamamen terk edeceği Zap ile önümüzdeki günlerde çekilmesi beklenen Metina kamp alanı, uzun süredir terör eylemleri için önemli bir barınma noktasıydı.

Doç. Dr. Murat Aslan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bulunduğu Metina bölgesinin önemini ve Türk askerinin neden bu bölgede konuşlandığını ntv.com.tr'ye şöyle anlatmıştı:

"-Metina Dağı bir blok şeklinde Zap uzanımıyla beraber Zap nehrinden başlayarak hudutlarımızın hemen güneyinde doğu ve batı uzanımında yer alır. Dolayısıyla hudutlarımıza paralel bir yapıda."

-"Bu bölgedeki terörist varlığı Türk hududundaki köyleri, karakolları tehdit eder. Eğer Metina, teröristler tarafından kontrol edilirse Türkiye'ye sızmaları ve de gözlemeleri kolay olur."

-"Metina'yı iki ayrı boyutta incelemek lazım. Bir tanesi Metina'nın kuzey bölgesi, burada Kani Masi öne çıkar. Bu bölge toprağın olmadığı kayalık, taşlık bir bölge. Bu bölgeye girdiğinizde kaybolursunuz. Ayrıca bu bölgede doğal kayalar arasında labirent gibi geçişler yapılabilecek tüneller var. Metina'nın kuzey kesmine bakarsanız Amediye çukuru buranın da güneyinde Gara Dağı bulunur."

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİKLERİNİ DUYURMUŞLARDI

Terör örgütü PKK 26 Ekim'de Türkiye'den çekildiklerini duyurmuştu.

12 Temmuz'da ise Süleymaniye'de düzenlenen törende bir grup terörist silahlarını yakmıştı.