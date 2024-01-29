Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon

Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak çalışmasıyla Diyarbakır ve Mersin’de terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması YPS’ye yönelik operasyon düzenlendi.



İki kentte 6 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında YPS’nin sözde sorumlusu “Demhat” kod adlı Ö.Ç.’nin de bulunduğu 5 şüpheli, yakalandı.

Sabotaj ve suikast hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen şüphelilerinin, özellikle sosyal medya üzerinden çocuk ve gençleri kandırarak, örgüte eleman kazandırma faaliyeti içerisinde oldukları belirlendi.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.