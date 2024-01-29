Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon

Diyarbakır ve Mersin’de terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması YPS’ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün sözde sorumlusu “Demhat” kod adlı Ö.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon

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Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak çalışmasıyla ve ’de örgütü PKK’nın şehir yapılanması YPS’ye yönelik düzenlendi.

İki kentte 6 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında YPS’nin sözde sorumlusu “Demhat” kod adlı Ö.Ç.’nin de bulunduğu 5 şüpheli, yakalandı.

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon - 1

Sabotaj ve suikast hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen şüphelilerinin, özellikle sosyal medya üzerinden çocuk ve gençleri kandırarak, örgüte eleman kazandırma faaliyeti içerisinde oldukları belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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