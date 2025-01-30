Terör örgütü PKK’ya 16 ilde operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi.



“GÜRZ-43” adı verilen operasyonda, Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu, Kemah, Şemdinli, Çukurca, Hakkâri Merkez, Yayladere, Payas, Iğdır Merkez, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Muş Merkez, Pervari, Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray kırsalında operasyonlar gerçekleştirildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda teröristlerin sakladıkları çeşitli silah ve patlayıcıların ele geçrildiğini ve 12 mağaranın da imha edildiğini açıkladı.