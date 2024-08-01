Terör örgütü propagandasına gözaltı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü propagandası yapıp halay çeken 7 şüpheliden 5’i, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandasına gözaltı

Dicle ilçesinde terör örgütü mensuplarına moral ve motivasyon vermek amacıyla 7 kişi, slogan atıp halay çekti.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüphelilerden 5’i, belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. 

Terör örgütü propagandasına gözaltı - 1

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve örgütü propagandasında kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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