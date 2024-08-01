Terör örgütü propagandasına gözaltı

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 şüphelinin kimliğini belirledi.

Dicle ilçesinde terör örgütü mensuplarına moral ve motivasyon vermek amacıyla 7 kişi, slogan atıp halay çekti.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve terör örgütü propagandasında kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.