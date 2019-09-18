Diyarbakır HDP il binası önündeki oturma eylemi sürerken, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı; "PKK/ KCK Terör Örgütünün Çocuklar ve kadınları İstismarı" başlıklı rapor, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları nelerin beklediğini ortaya koyuyor.

Raporda, örgütün çocuklar dağa kaçinrken, yol kesme, uyuşturucu, aile ile tehdit etme gibi yöntemleri kullandığı ortaya çıktı. Raporda, 12 yaşına kadar küçüklerin PYD'ye katılmaya zorlandığı kaydedildi.



Raporda, 2013-2016 yılları arasında teslim olan bin 949 teröristin örgüte katılım yaşları incelendiğinde 15-17 yaş aralığında bir yoğunlaşma olduğu ve 18 yaş ve 18 yaş altı grubundan teslim olanların yaklaşık yarısına karşılık geldiğinin tespit edildiği kaydedildi.



Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde yer verilen, örgüt tarafından kaçırılan ve kendi isteğiyle örgüte katıldıktan sonra pişman olup kaçanların anlattıkları:



M.Y (13): "Markete içecek almaya giderken kod adı H.G. olduğunu öğrendiğim PKK'lı yolumu kesti. Elimi kolumu bağlayarak beni siyah bir arabaya bindirdi. Sonra beni bir vadiye götürdü. Gittiğimiz yer mağaraya benziyordu. Geceyi orada geçirdik. Ertesi sabah Hakurk kampına götürüldüm. Orada 10 gün kaldıktan sonra Kandil'e götürdüler. Eğitime alacakları sırada bir yolunu bulup kaçtım."



“AİLEMİ ÇOK ÖZLEMİŞTİM”



S.T (16): "Ailevi sorunlar nedeniyle uyuşturucu kullanıyordum. Örgüte eleman temin eden bir kadının evine arkadaşım vasıtasıyla götürüldüm. Orada aldığım maddeler nedeniyle bilincimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde Diyarbakır'daki örgüt mezarlığına getirilmiştim. Burada örgüt mensuplarıyla 5 gün bekletildikten sonra zorla örgüte alındım. Bütün gün erzak taşıyor, yoruluyordum. Nöbette uykuya kalınca örgüt yönetimi beni tutukladı. Baskılar üzerine fırsatını bularak PKK'dan kaçtım."



E.A (15 kız çocuğu): "Van'da meslek lisesine giderken bir PKK'lının örgüt propagandası yaptığını gördüm. Beni görünce örgüte katılmamı istedi, aksi takdirde aileme zarar vereceğini söyledi. Bunun üzerine dediklerini yaptım. Akşam saatlerinde aileme haber vermeden örgüt mezarlığının yanındaki buluşma noktasına giderek örgüte katıldım. Dağda yaşam şartları çok zordu. Ailemi de çok özlemiştim. Nöbet tutarken bir fırsatını bulup kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldum. Örgütte Kanas, RPG roket atar ve el bombası eğitimi aldım."

"ŞİFRELİ KONUŞUYORLARDI”



M.B (16): "Dayımın oğlu ile bilgisayar oyunu oynuyorduk. Bana ‘örgüte katılalım, Suriye'ye gidelim, DAEŞ ile savaşalım' dedi. Kabul ettim. Örgüte katılmamız için bize aracı olacak birini bulduk. Aracı bizi teslim etmeye götürürken telefonda konuştuğu şahsa şifreli olarak, ‘yoldayım geliyorum. Çay içtiğimiz yere mi geleyim? iki tane siyah koyun kestim. Siyah torbalarda. Dolapta' diyordu. Sınırı geçtikten sonra YPG'liler bizi teslim aldı. YPG terör örgütü içinde Til Temir şehrinde yabancı devlet vatandaşı olan askerleri gördüm. Bunlar YPG kıyafetleri giyiyordu. YPG'ye destek olmak için savaşıyorlardı."



“KAMPTA EĞİTTİLER”



D.Ö (16): "ROJ TV'deki Beritan adlı filmden etkilenerek PKK'ya katıldım. Ancak orada bana kötü davranıldığı için bir müddet sonra örgütten kaçtım. Kampta bana baskın, sızma ve pusu eğitimi verildi. Eğitimlerde kanas, roket atar ve el bombası kullanmayı öğrendim."



"DBP BİNASINA GÖTÜRDÜLER"



M.E (17): "Örgüte katılmaya karar verdiğimde bizi üzerinde DBP yazan bir binaya götürdüler. Orada sağlanan irtibatla örgüte katıldık. Örgütte telefon kullanmak kesinlikle yasaktı. Haberleşme telsiz ile yapılıyordu. Bölgede faaliyet gösteren gruplar kuryelerle haberleşirdi."

