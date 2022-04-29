Terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı

İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan ve terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan Şafak D. tutuklandı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 29.04.2022 - 14:18

Terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı

PKK terör örgütü kampında, elinde uzun namlulu silahla fotoğrafları ortaya çıkan  Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Şafak D. (30) tutuklandı.

İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak D. adlı çalışanın, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

Savcıya ifade veren şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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