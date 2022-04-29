Terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 29.04.2022 - 14:18
PKK terör örgütü kampında, elinde uzun namlulu silahla fotoğrafları ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Şafak D. (30) tutuklandı.
İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak D. adlı çalışanın, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.
Savcıya ifade veren şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.