Terör örgütüne 4 ilde operasyon (75 piyade tüfeği ele geçirildi)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.



Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, terör örgütünün arazide sakladığı çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.



Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 75 piyade tüfeğinin ele geçirildiğini söyledi.



“Operasyonlara katılan kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.” diyen İçişleri Bakanı, operasyonların süreceği mesajını verdi.