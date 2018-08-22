Şırnak'ta Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde işbirlikçi şahısların PKK'lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi teslim edeceğine dair alınan bilgi üzerine çalışma başlatıldı.
İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli bölgede yapılan çalışmada, M.G., İ.G., O.G. ve R.G.'nin PKK'lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi götürdükleri belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan operasyonla 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Terör örgütüne malzeme götürenler İHA'yla tespit edildi: 4 kişi tutuklandı
Anadolu AjansıTürkiye
Şırnak'ta Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yaşam malzemesi götürdüğü İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.
Şırnak'ta Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde işbirlikçi şahısların PKK'lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi teslim edeceğine dair alınan bilgi üzerine çalışma başlatıldı.