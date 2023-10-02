Terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde operasyon: 20 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda BTÖ’nün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul’da 11 ilçemizde ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi." paylaşımını yaptı.

Bakan Yerlikaya, aralarında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

