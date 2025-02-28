Terör propagandasına gözaltı
İzmir'de, silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden sol silahlı terör örgütü propagandası yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.
Kimlik bilgileri belirlenen 4 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.
Zanlılar, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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