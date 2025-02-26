Terör propagandasına gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Terör propagandasına gözaltı
Arşiv

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, /PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgütün elebaşını övücü paylaşımlar yapan 7 şüpheliyi tespit etti.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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