Terör propagandasına hapis istemi

Sosyal medya hesabında terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 13 Şubat'ta Ceyhan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan M.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.



Sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, M.B'nin paylaştığı videolarla terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.



İfadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.