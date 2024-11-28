Terör propagandasına tutuklama

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal paylaşım platformları üzerinden “terör örgütü propagandası yapmak” suçunu işledikleri tespit edilen C.A. ve Y.İ.K isimli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 26.11.2024 tarihinde yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanması akabinde adli mercilere sevk edildi. C.A. isimli şahıs mahkemece tutuklandı, Y.İ.K. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

BİNGÖL'DE ÜÇ GÖZALTI

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü propagandası suçu kapsamında üç şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vatan için nöbetteyiz, teröre karşı görevdeyiz. Sosyal medyada terör örgütleriyle bağlantılı propaganda faaliyetleri, müdürlüğümüzce yoğun takip altındadır. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) birimleri üzerinden bu tür suçlara yapılan operasyonlarla müdahale etmektedir. İlimizde terör örgütlerinin etkisini yok etmek ve halkın güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız devam edecektir” denildi.