Terörist ağabeyinin Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olduğu ortaya çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ), 23 Ekim'de terör saldırısı düzenlendi.



Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 2'si ağır 22 kişi yaralandı.



GÜVENLİK AMİRİYMİŞ



Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi D.A.'nın, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı belirtildi.



1 Mayıs 2011’de hayatını kaybeden Metin Solak döneminde işe alınan D.A.'nın, iş akdine belediye tarafından son verildi.



"ÇOK ÖNCE İŞBAŞI YAPTIRILMIŞ"



Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, konuya ilişkin açıklama yaptı.



D.A.'nin belediye ile ilişiğinin kesildiği ifade edilen açıklamada "Göreve gelmeden çok önce işbaşı yaptırılmış olup, aksine silahlı güvenlik belgesi alması da ayrıca bizleri de şaşırtmıştır. Konu hassasiyeti sebebiyle milletimizin birliğine ve beraberliğine yapılmış bu hain saldırı gerçekleştiren teröristin ağabeyi ile ilgili kararımız çok net olup şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." denildi.



Ayrıca açıklamada D.A.'nın 1 Mayıs 2013'te taşeron firmada güvenlik personeli olarak işe başladığı, 30 Haziran 2022'de valilik tarafından özel güvenlik kimlik kartı yenilendiği ve 28 Ekim 2024'te ise işine son verildiği vurgulandı.